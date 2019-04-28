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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 33 67
3 Интер 34 62
4 Рома 34 58
5 Милан 33 56
6 Аталанта 33 56
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 33 36
16 Дженоа 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Лучано Спаллетти: я бы с удовольствием остался в "Интере" на 100 лет

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался относительно результатов игры с "Ювентусом" в 34-м туре Серии А.

Игра состоялась в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и закончилась со счетом 1:1.

Он отметил, что встреча вышла интересной.

"Мы владели мячом в первом тайме и были опасны во многих ситуациях, но забить мяч в ворота соперника всегда трудно. Во втором игровом отрезке "Юве" смог вернуть игру в нужное ему русло. Все игроки хотели победить, поэтому матч вышел зрелищным. Нам просто не хватило немного опыта и баланса", — сказал специалист.

Тренер подчеркнул, что решение о его будущем примет руководство нерадзурри.

"Мою дальнейшую судьбу решит клуб. Я бы с удовольствием остался в "Интере" на 100 лет, но руководство всегда будет делать выбор в пользу улучшений для команды, и это правильно", — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Спаллетти Интер Серия А
Сегодня, 10:46
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