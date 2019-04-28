Лучано Спаллетти: я бы с удовольствием остался в "Интере" на 100 лет

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался относительно результатов игры с "Ювентусом" в 34-м туре Серии А.Игра состоялась в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и закончилась со счетом 1:1.Он отметил, что встреча вышла интересной."Мы владели мячом в первом тайме и были опасны во многих ситуациях, но забить мяч в ворота соперника всегда трудно. Во втором игровом отрезке "Юве" смог вернуть игру в нужное ему русло. Все игроки хотели победить, поэтому матч вышел зрелищным. Нам просто не хватило немного опыта и баланса", — сказал специалист.Тренер подчеркнул, что решение о его будущем примет руководство нерадзурри."Мою дальнейшую судьбу решит клуб. Я бы с удовольствием остался в "Интере" на 100 лет, но руководство всегда будет делать выбор в пользу улучшений для команды, и это правильно", — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.