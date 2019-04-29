Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Рома
Торино
Милан
Аталанта
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Сассуоло
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Рома 34 58
5 Торино 34 56
6 Милан 34 56
7 Аталанта 33 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 СПАЛ 34 39
13 Сассуоло 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Новости партнеров

Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа подписал с клубом новое соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 31-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Раноккиа играет в "Интере" с 2011 года.
Теги: Раноккия Интер Серия А
Сегодня, 21:22
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