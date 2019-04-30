Андреа Раноккия продлил контракт с "Интером"

"Интер" подписал новый контракт с защитником Андреа Раноккией.Действующее соглашение 31-летнего итальянца было рассчитано до лета. Его продлили до 2021 года.Раноккия перешел в "Интер" в 2011 году из "Дженоа". Он провел 195 матчей и забил 12 голов за миланский клуб.