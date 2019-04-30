"Ювентус" намерен продать Дибалу

Итальянский "Ювентус" собирается продать нападающего Пауло Дибалу.Руководство клуба больше не считает Дибалу лидером команды. По информации Goal, туринцы готовы рассмотреть предложения по игроку.Форвард также изъявил желание сменить команду. Аргентинец считает, что в "Ювентусе" ему дают мало игрового времени.В составе итальянского клуба 25-летний Дибалу провел 39 матчей, оформив 10 голов и сделав 6 результативных передач."Ювентус" купил футболиста у сицилийского "Палермо" летом 2015 года. Трансфер обошелся туринцам в €40 млн.На данный момент аргентинца оценивают в €100 млн.