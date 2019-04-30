Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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"Ювентус" намерен продать Дибалу
Итальянский "Ювентус" собирается продать нападающего Пауло Дибалу.
Руководство клуба больше не считает Дибалу лидером команды. По информации Goal, туринцы готовы рассмотреть предложения по игроку.
Форвард также изъявил желание сменить команду. Аргентинец считает, что в "Ювентусе" ему дают мало игрового времени.
В составе итальянского клуба 25-летний Дибалу провел 39 матчей, оформив 10 голов и сделав 6 результативных передач.
"Ювентус" купил футболиста у сицилийского "Палермо" летом 2015 года. Трансфер обошелся туринцам в €40 млн.
На данный момент аргентинца оценивают в €100 млн.
"Газета.ру"
Руководство клуба больше не считает Дибалу лидером команды. По информации Goal, туринцы готовы рассмотреть предложения по игроку.
Форвард также изъявил желание сменить команду. Аргентинец считает, что в "Ювентусе" ему дают мало игрового времени.
В составе итальянского клуба 25-летний Дибалу провел 39 матчей, оформив 10 голов и сделав 6 результативных передач.
"Ювентус" купил футболиста у сицилийского "Палермо" летом 2015 года. Трансфер обошелся туринцам в €40 млн.
На данный момент аргентинца оценивают в €100 млн.
"Газета.ру"
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