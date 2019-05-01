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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо собирается закрыть команду на базе до игры с итальянской "Болоньей", передает Sky Sport Italia.

Гаттуза решился на этот шаг после того, как хавбек клуба Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку, проходившую 1 мая, на час.

Из-за произошедшего инцидента 41-летний специалист не разрешит "россонери" покидать базу в течение ближайих пяти дней, начиная со 2 мая.

По сообщению источника, переубедить тренера "Милана" игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.

"Газета.ру"
Теги: Милан Серия А
Сегодня, 19:17
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