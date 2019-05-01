Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо собирается закрыть команду на базе до игры с итальянской "Болоньей", передает Sky Sport Italia.Гаттуза решился на этот шаг после того, как хавбек клуба Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку, проходившую 1 мая, на час.Из-за произошедшего инцидента 41-летний специалист не разрешит "россонери" покидать базу в течение ближайих пяти дней, начиная со 2 мая.По сообщению источника, переубедить тренера "Милана" игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.