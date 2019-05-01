"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет

"Брешиа" досрочно обеспечила себе возвращение в серию А.В последний раз команда выступала в элитном дивизионе в сезоне-2010/11.В матче 36-го тура в серии В команда обыграла "Асколи" - 1:0.