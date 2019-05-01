Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Наполи
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Болонья
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Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год

Нигерийский защитник итальянской "Ромы" Нура Абдуллахи принял решение закончить карьеру в 21 год.

По информации ВВС, из-за проблем игрока с сердцем руководство выделило Абдуллахи время на отдых с марта 2018-го. В настоящее время футболист осознал, что ему не стоит возвращаться в футбол по медицинским причинам.

Его соглашение с римлянами было рассчитано до июня 2021 года.

Отмечается, что сам Абдуллахи не планирует совсем отстраниться от спорта. Возможно, он будет сотрудничать с "Ромой" в качестве скаута или посла клуба.

Текущий сезон спортсмен провел в аренде в клубе Серии B "Перудже" и принял участие лишь в двух встречах. Он перешел в "Рому" в 2016 году. Абдуллахи не сыграл ни одного матча в главной команде римлян, выступая в основном за молодежный состав.

"Газета.ру"
Теги: Рома Серия А
Вчера, 23:48
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