Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год

Нигерийский защитник итальянской "Ромы" Нура Абдуллахи принял решение закончить карьеру в 21 год.По информации ВВС, из-за проблем игрока с сердцем руководство выделило Абдуллахи время на отдых с марта 2018-го. В настоящее время футболист осознал, что ему не стоит возвращаться в футбол по медицинским причинам.Его соглашение с римлянами было рассчитано до июня 2021 года.Отмечается, что сам Абдуллахи не планирует совсем отстраниться от спорта. Возможно, он будет сотрудничать с "Ромой" в качестве скаута или посла клуба.Текущий сезон спортсмен провел в аренде в клубе Серии B "Перудже" и принял участие лишь в двух встречах. Он перешел в "Рому" в 2016 году. Абдуллахи не сыграл ни одного матча в главной команде римлян, выступая в основном за молодежный состав.