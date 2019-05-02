#Setti: «Grosso sollevato dall'incarico, ora chi scende in campo si prenda le proprie responsabilit?»

Leggi qui ?? https://t.co/x0ITK3TNg0#HVFC pic.twitter.com/SvrQ7jm8VU — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 1, 2019

Экс-защитник "Интера" и "Лиона" Фабио Гроссо уволен с поста главного тренера "Вероны".41-летний итальянец возглавил клуб летом прошлого года. Под его руководством были одержаны 13 побед в 36 матчах при 13 ничьих.