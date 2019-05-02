Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Криштиану Роналду не достался автомобиль будущего
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не дорогостоящую французский иномарку.
Данную информацию опроверг TMZ Sports представитель нападающего.
30 апреля в СМИ распространили новость, в которой говорилось, что владельцем автомобиля стал 34-летний футболист. По разным оценкам, покупка якобы встала ему в сумму от 11 млн до 19 млн евро. Представители Роналду назвали лживой данные сведения.
Впервые модель авто представили в Женеве в марте 2018-го. Двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил дает ей возможность развивать скорость до 420 километров в час.
Модель пока что находится в стадии разработки и появится в продаже только в 2021 году.
"Газета.ру"
Данную информацию опроверг TMZ Sports представитель нападающего.
30 апреля в СМИ распространили новость, в которой говорилось, что владельцем автомобиля стал 34-летний футболист. По разным оценкам, покупка якобы встала ему в сумму от 11 млн до 19 млн евро. Представители Роналду назвали лживой данные сведения.
Впервые модель авто представили в Женеве в марте 2018-го. Двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил дает ей возможность развивать скорость до 420 километров в час.
Модель пока что находится в стадии разработки и появится в продаже только в 2021 году.
"Газета.ру"
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