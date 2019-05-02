Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Криштиану Роналду не достался автомобиль будущего

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не дорогостоящую французский иномарку.

Данную информацию опроверг TMZ Sports представитель нападающего.

30 апреля в СМИ распространили новость, в которой говорилось, что владельцем автомобиля стал 34-летний футболист. По разным оценкам, покупка якобы встала ему в сумму от 11 млн до 19 млн евро. Представители Роналду назвали лживой данные сведения.

Впервые модель авто представили в Женеве в марте 2018-го. Двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил дает ей возможность развивать скорость до 420 километров в час.

Модель пока что находится в стадии разработки и появится в продаже только в 2021 году.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 16:14
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