Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Новости партнеров

Источник: Жозе Моуринью ведет переговоры с "Ромой"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по окончании сезона может возглавить "Рому".

L'Equipe сообщает, что португалец ведет переговоры с римским клубом.

За 4 тура до финиша "Рома" занимает в серии А 5-е место.
Теги: Серия А Моуринью Рома
Сегодня, 09:49
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:37)
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  •  (2)

Загубит команду .это путь в никуда
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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