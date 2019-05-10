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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Игроки "Торино" устроили потасовку во время тренировки

Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу и хавбек Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки.

Ссору футболистов заснял кто-то из поклонников.

На видео можно заметить, что конфликт между игроками не смог разрастись благодаря вовремя подошедшим одноклубникам.

Однако Ринкон заявил, что этот инцидент - регулярная практика между ним и Сиригу. Он также добавил, что они друг с другом в очень хороших отношениях.

"Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео. Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналинаМы с Сальвой хорошие друзья, а это - просто работа", - успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.



"Газета.ру"
Теги: Торино
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