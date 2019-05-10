Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Игроки "Торино" устроили потасовку во время тренировки
Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу и хавбек Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки.
Ссору футболистов заснял кто-то из поклонников.
На видео можно заметить, что конфликт между игроками не смог разрастись благодаря вовремя подошедшим одноклубникам.
Однако Ринкон заявил, что этот инцидент - регулярная практика между ним и Сиригу. Он также добавил, что они друг с другом в очень хороших отношениях.
"Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео. Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналинаМы с Сальвой хорошие друзья, а это - просто работа", - успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.
"Газета.ру"
Ссору футболистов заснял кто-то из поклонников.
На видео можно заметить, что конфликт между игроками не смог разрастись благодаря вовремя подошедшим одноклубникам.
Однако Ринкон заявил, что этот инцидент - регулярная практика между ним и Сиригу. Он также добавил, что они друг с другом в очень хороших отношениях.
"Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео. Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналинаМы с Сальвой хорошие друзья, а это - просто работа", - успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.
Sirigu e Rincon che litigano, piango ahahhaaha pic.twitter.com/PDcno17wDE— Fede (@fede_200_) May 8, 2019
"Газета.ру"
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