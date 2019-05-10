Игроки "Торино" устроили потасовку во время тренировки

Sirigu e Rincon che litigano, piango ahahhaaha pic.twitter.com/PDcno17wDE — Fede (@fede_200_) May 8, 2019

Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу и хавбек Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки.Ссору футболистов заснял кто-то из поклонников.На видео можно заметить, что конфликт между игроками не смог разрастись благодаря вовремя подошедшим одноклубникам.Однако Ринкон заявил, что этот инцидент - регулярная практика между ним и Сиригу. Он также добавил, что они друг с другом в очень хороших отношениях."Для тех, кто не знает: Сальва и я сталкиваемся так каждую неделю, но это остается между нами. Теперь кто-то снял нас на видео. Так как я не смогу принять участия в игре на этой неделе из-за дисквалификации, хотел каким-то образом участвовать в подготовке, повышая уровень адреналинаМы с Сальвой хорошие друзья, а это - просто работа", - успокоил фанатов Ринкон в своем инстаграме.