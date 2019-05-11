Дидье Дешам может возглавить "Ювентус"

Будущее главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри в туринском клубе остается неясным.В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя - Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции - победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри."Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", - сказал Марино в эфире Radio Sportiva.