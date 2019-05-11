Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Дидье Дешам может возглавить "Ювентус"
Будущее главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри в туринском клубе остается неясным.
В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя - Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции - победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.
Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри.
"Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", - сказал Марино в эфире Radio Sportiva.
Sport24.ru
В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя - Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции - победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.
Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри.
"Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", - сказал Марино в эфире Radio Sportiva.
Sport24.ru
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