Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Дидье Дешам может возглавить "Ювентус"

Будущее главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри в туринском клубе остается неясным.

В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя - Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции. Как сообщает Sportmediaset, президент "Юве" Андреа Аньелли уже связывался с Дешамом, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Дешам в бытность футболистом играл за "Ювентус" и был капитаном команды. Он также тренировал бьянконери в сезоне-2006/07, когда команда выступала в Серии В и выиграла лигу, вернувшись в элитный дивизион итальянского футбола. Успехи Дешама во главе сборной Франции - победа на ЧМ-2018, выход в финал Евро-2016, также делают француза заметным кандидатом.

Бывший генеральный менеджер "Наполи" Пьерпаоло Марино считает, что Дешам является основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса" в случае ухода Аллегри.

"Думаю, все еще предстоит решить. Но я считаю Дешама фаворитом", - сказал Марино в эфире Radio Sportiva.

Sport24.ru
Теги: Дешам Ювентус Серия А
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