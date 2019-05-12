Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Рома 35 59
7 Лацио 36 58
8 Торино 35 57
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 36 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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"Торино" одолел "Сассуоло" в домашнем матче Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А "Торино" принимал "Сассуоло".

Чемпионат Италии

36 тур

"Торино" – "Сассуоло" 3:2

Голы: Бурабья, 28, Белотти, 56, Лирола, 71, Дзадза, 81, Белотти, 81

"Торино": Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Сильвестри, Ансальди (Фальке, 23), Мейте, Лукич (Дзадза, 49), Базелли (Бремер, 89), Беренгер, Белотти

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Феррари, Демирал, Маньянелли, Бурабья, Дункан (Локателли, 79), Сенси, Бога (Бабакар, 72), Джуричич (Рожерио, 64)

Предупреждения: Лукич, 8, Бурабья, 12, Феррари, 26, Бурабья, 28, Локателли, 89, Демирал, 90+4

Удаления: Бурабья, 28
Теги: Торино Сассуоло Серия А
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