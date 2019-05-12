Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Лацио
|36
|58
|8
|Торино
|35
|57
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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"Торино" одолел "Сассуоло" в домашнем матче Серии А
В матче 36-го тура итальянской Серии А "Торино" принимал "Сассуоло".
Чемпионат Италии
36 тур
"Торино" – "Сассуоло" 3:2
Голы: Бурабья, 28, Белотти, 56, Лирола, 71, Дзадза, 81, Белотти, 81
"Торино": Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Сильвестри, Ансальди (Фальке, 23), Мейте, Лукич (Дзадза, 49), Базелли (Бремер, 89), Беренгер, Белотти
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Феррари, Демирал, Маньянелли, Бурабья, Дункан (Локателли, 79), Сенси, Бога (Бабакар, 72), Джуричич (Рожерио, 64)
Предупреждения: Лукич, 8, Бурабья, 12, Феррари, 26, Бурабья, 28, Локателли, 89, Демирал, 90+4
Удаления: Бурабья, 28
Чемпионат Италии
36 тур
"Торино" – "Сассуоло" 3:2
Голы: Бурабья, 28, Белотти, 56, Лирола, 71, Дзадза, 81, Белотти, 81
"Торино": Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Сильвестри, Ансальди (Фальке, 23), Мейте, Лукич (Дзадза, 49), Базелли (Бремер, 89), Беренгер, Белотти
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Феррари, Демирал, Маньянелли, Бурабья, Дункан (Локателли, 79), Сенси, Бога (Бабакар, 72), Джуричич (Рожерио, 64)
Предупреждения: Лукич, 8, Бурабья, 12, Феррари, 26, Бурабья, 28, Локателли, 89, Демирал, 90+4
Удаления: Бурабья, 28
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