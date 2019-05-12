Италия Серия А 2018/19 
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Голы Флоренци и Джеко принесли "Роме" победу над "Ювентусом"

"Рома" одержала победу над "Ювентусом" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

36-й тур

"Рома" - "Ювентус" - 2:0

Голы: Флоренци, 79 (1:0). Джеко, 90+2 (2:0).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 67), Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Клайверт (Дженгиз Юндер, 78).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Матюиди (Сандру, 84), Пьянич (Бентанкур, 71), Эмре Джан, Спинаццола, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

Предупреждения: Джеко, 51. Эмре Джан, 74. Дзаньоло, 75. Коларов, 90+1.
Теги: Рома Ювентус
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