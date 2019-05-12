Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Голы Флоренци и Джеко принесли "Роме" победу над "Ювентусом"
"Рома" одержала победу над "Ювентусом" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
36-й тур
"Рома" - "Ювентус" - 2:0
Голы: Флоренци, 79 (1:0). Джеко, 90+2 (2:0).
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 67), Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Клайверт (Дженгиз Юндер, 78).
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Матюиди (Сандру, 84), Пьянич (Бентанкур, 71), Эмре Джан, Спинаццола, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
Предупреждения: Джеко, 51. Эмре Джан, 74. Дзаньоло, 75. Коларов, 90+1.
Чемпионат Италии
36-й тур
"Рома" - "Ювентус" - 2:0
Голы: Флоренци, 79 (1:0). Джеко, 90+2 (2:0).
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 67), Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Клайверт (Дженгиз Юндер, 78).
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Матюиди (Сандру, 84), Пьянич (Бентанкур, 71), Эмре Джан, Спинаццола, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
Предупреждения: Джеко, 51. Эмре Джан, 74. Дзаньоло, 75. Коларов, 90+1.
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