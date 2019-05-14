Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Аталанта
Интер
Милан
Торино
Рома
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Новости партнеров

Жена Икарди: мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее супруг не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Газеты продолжают писать, что Икарди уходит. Мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере". Правда в том, что я выключу телефон в первый день работы трансферного окна.
Конте не хочет видеть Мауро в "Интере"? Лучшие команды связывались с нами, лучшие тренеры хотят видеть Икарди в своих командах. Мне кажется странным, что придет новый тренер и откажется от Мауро", - Нары Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил Икарди контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. В эту сумму не входят бонусы, которые могут составить до 3 млн евро за сезон. Точный срок возможного контракта неизвестен, но соглашение будет долгосрочным.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 09:18
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