Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Жена Икарди: мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере"
Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее супруг не покинет клуб в летнее трансферное окно.
"Газеты продолжают писать, что Икарди уходит. Мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере". Правда в том, что я выключу телефон в первый день работы трансферного окна.
Конте не хочет видеть Мауро в "Интере"? Лучшие команды связывались с нами, лучшие тренеры хотят видеть Икарди в своих командах. Мне кажется странным, что придет новый тренер и откажется от Мауро", - Нары Sport Mediaset.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил Икарди контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. В эту сумму не входят бонусы, которые могут составить до 3 млн евро за сезон. Точный срок возможного контракта неизвестен, но соглашение будет долгосрочным.
"Газеты продолжают писать, что Икарди уходит. Мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере". Правда в том, что я выключу телефон в первый день работы трансферного окна.
Конте не хочет видеть Мауро в "Интере"? Лучшие команды связывались с нами, лучшие тренеры хотят видеть Икарди в своих командах. Мне кажется странным, что придет новый тренер и откажется от Мауро", - Нары Sport Mediaset.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил Икарди контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. В эту сумму не входят бонусы, которые могут составить до 3 млн евро за сезон. Точный срок возможного контракта неизвестен, но соглашение будет долгосрочным.
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