Жена Икарди: мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее супруг не покинет клуб в летнее трансферное окно."Газеты продолжают писать, что Икарди уходит. Мне надоело повторять, что Мауро остается в "Интере". Правда в том, что я выключу телефон в первый день работы трансферного окна.Конте не хочет видеть Мауро в "Интере"? Лучшие команды связывались с нами, лучшие тренеры хотят видеть Икарди в своих командах. Мне кажется странным, что придет новый тренер и откажется от Мауро", - Нары Sport Mediaset.Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил Икарди контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. В эту сумму не входят бонусы, которые могут составить до 3 млн евро за сезон. Точный срок возможного контракта неизвестен, но соглашение будет долгосрочным.