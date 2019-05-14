"Рома" объявила об уходе Де Росси

Капитан "Ромы" Даниеле Де Росси покинет клуб по окончании сезона, информирует официальный сайт клуба.Последним матчем Де Росси станет матч 38-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (26 мая).Де Росси, который является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, играет за "Рому" всю карьеру – с 2002 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок.