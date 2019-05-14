Италия Серия А 2018/19 
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Фрозиноне
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
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"Рома" объявила об уходе Де Росси

Капитан "Ромы" Даниеле Де Росси покинет клуб по окончании сезона, информирует официальный сайт клуба.

Последним матчем Де Росси станет матч 38-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (26 мая).

Де Росси, который является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, играет за "Рому" всю карьеру – с 2002 года. За это время он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок.
Теги: Рома Де Росси
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