Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Франческо Тотти не считает первый сезон Роналду в "Ювентусе" провальным

Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти высказался о дебютном сезоне нападающего Криштиану Роналду в "Ювентусе".

"Роналду провалил свой первый сезон в "Ювентусе"? Нет, я не согласен, потому что выиграть Лигу чемпионов нелегко. Дело же не в том, что если ты покупаешь сильнейшего игрока в мире, то обязательно выиграешь Лигу чемпионов. В этом турнире очень высокая конкуренция. Тому же Месси не удается выиграть турнир с "Барселоной", - цитирует Тотти Tuttomercatoweb.

Sport24.ru
Теги: Тотти Роналду Ювентус Рома Серия А
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