"Милан" не хочет продавать Пентека

"Милан" не намерен расставаться с нападающим Кшиштофом Пентеком, утверждает Calciomercato.Пентек перешел в "Милан" в январе 2019 года, подписав контракт, рассчитанный до 2023-го. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.