СМИ: Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:24
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (2)
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (2)
10:20
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (4)
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (4)
09:30
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (4)
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (4)
06:24
Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии (2)
Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии (2)
05:11
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Вчера, 23:54
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (2)
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (2)
Вчера, 23:38
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
Вчера, 22:34
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (2)
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (2)
Вчера, 22:16
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Вчера, 22:01
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Вчера, 21:45
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:20
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
Вчера, 20:49
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Вчера, 20:38
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (3)
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (3)
Вчера, 20:25
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 20:07
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Вчера, 19:48
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Вчера, 19:29
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
Вчера, 19:25
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (18)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (18)
Вчера, 19:19
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (1)
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (1)
Вчера, 19:08
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (12)
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (12)
Вчера, 18:52
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (1)
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (1)
СМИ: Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти был недоволен действиями полузащитника Жоау Мариу на тренировке.
Как сообщает Sky Sport Italia, по мнению специалиста, игрок тренировался с недостаточным усердием. Тренер также потребовал, чтобы футболист изменил свой подход к делу и продемонстрировал это уже на завтрашнем занятии.
Как сообщает Sky Sport Italia, по мнению специалиста, игрок тренировался с недостаточным усердием. Тренер также потребовал, чтобы футболист изменил свой подход к делу и продемонстрировал это уже на завтрашнем занятии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.