СМИ: Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти был недоволен действиями полузащитника Жоау Мариу на тренировке.Как сообщает Sky Sport Italia, по мнению специалиста, игрок тренировался с недостаточным усердием. Тренер также потребовал, чтобы футболист изменил свой подход к делу и продемонстрировал это уже на завтрашнем занятии.