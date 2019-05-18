Дидье Дешам может возглавить "Ювентус"

Руководство "Ювентуса" хочет вернуть в клуб экс-игрока команды Дидье Дешама, утверждает Diario Sport.Напомним, ныне Дешам является главным тренером сборной России. Туринцы хотят, чтобы француз возглавил команду после ухода Массимилиано Аллегри, и считают его приоритетной целью "Ювентуса".