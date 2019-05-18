Криштиану Роналду назвал подходящую кандидатуру на пост тренера "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту наставника команды после ухода Массимилиано Аллегри стал Карло Анчелотти.

По информации Football Italia, португальский футболист предложил к руководству "старой синьоры" обратить внимание на кандидатуру итальянца.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 17:46
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