Андреа Бардзальи, завершающий карьеру по окончании сезона, останется в футболе

Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи, который по окончании сезона завершит карьеру игрока, хочет работать и дальше в сфере футбола.

"Я буду скучать по повседневной работе, шуткам, тренировкам, победам и поражениям. По тому, как мы отмечаем победу. Это будет тяжело, но для меня начинается новое путешествие. Следующий год будет важен. Нужно понять, какой путь выбрать. Но я не вижу себя вне футбола", - рассказал Бардзальи.
Теги: Ювентус Серия А
Сегодня, 17:57
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