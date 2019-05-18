Криштиану Роналду признан самым ценным игроком сезона в Серии А
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан MVP (самым ценным игроком) Серии А в сезоне-2018/19, сообщает Football Italia.
Других наград удостоились вратарь "Интера" Самир Ханданович, защитник "Наполи" Калиду Кулибали, полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла и полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло.
Награды по итогам сезона вручаются самой лигой, а победители номинаций определялись на основе данных статистических агентств Opta Sport и Netco Sports. Учитывались выступления футболистов в чемпионате Италии, Кубке Италии и матче за Суперкубок.
Роналду стал MVP Серии А (22 гола и 11 голевых передач в 33 матчах), Ханданович был признан лучшим вратарем, Кулибали — лучшим защитником, Милинкович-Савич — лучшим полузащитником, Квальярелла — лучшим нападающим (26 голов, лидер гонки бомбардиров), Дзаньоло — лучшим молодым футболистом.
Sport24.ru
Других наград удостоились вратарь "Интера" Самир Ханданович, защитник "Наполи" Калиду Кулибали, полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла и полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло.
Награды по итогам сезона вручаются самой лигой, а победители номинаций определялись на основе данных статистических агентств Opta Sport и Netco Sports. Учитывались выступления футболистов в чемпионате Италии, Кубке Италии и матче за Суперкубок.
Роналду стал MVP Серии А (22 гола и 11 голевых передач в 33 матчах), Ханданович был признан лучшим вратарем, Кулибали — лучшим защитником, Милинкович-Савич — лучшим полузащитником, Квальярелла — лучшим нападающим (26 голов, лидер гонки бомбардиров), Дзаньоло — лучшим молодым футболистом.
Sport24.ru