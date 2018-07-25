Болельщики отполировали до блеска пах статуи Роналду на Мадейре

У статуи нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, установленной в 2014 году в городе Фуншал (Португалия), появилась одна особенность.

Болельщики (в основном, женского пола) так часто трогали бронзовую фигуру футболиста в районе паха, что отполировали эту зону до блеска.

С первых дней открытия фанаты обратили внимание на характерную выпуклость в шортах, которой создатели хотели привлечь внимание к скульптуре. Им это действительно удалось, причем каждый фанат стремится потрогать фигуру кумира именно в паховой области. Как результат, эта часть бронзового тела Роналду выделяется на общем фоне.

Фуншал — главный город архипелага Мадейра. Напомним, именно в этом городе родился Роналду.





Sport24.ru
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 06:05
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