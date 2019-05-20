Криштиану Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.
Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с "Аталантой" (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с "Аталантой" (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware ? pic.twitter.com/udrfx99Jp5— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019