Криштиану Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.

Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с "Аталантой" (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.

Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 14:29
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