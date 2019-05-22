"Интер" представил домашнюю форму на следующий сезон

? | NEW SHIRT!



??BREAK LINES. MAKE DREAMS

? We're proud to present our new 19/20 Home Kit @nikefootball pic.twitter.com/jOFAeLPlrk — Inter (@Inter_en) May 22, 2019

"Интер" представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20. Презентацию формы провела женская команда нерадзурри.Разрабатывая вид футболки "Интера" на следующий сезон, дизайнеры черпали вдохновение в ставшей классикой форме "Интера" образца сезона-1989/90, сообщается на официальном сайте клуба. На груди футболок, а именно на месте размещения рекламы титульного спонсора, появится вставка из диагональных полос черного и синего цветов, в то время как большая часть майки будет содержать привычный узор из вертикальных полос. V-образный воротник будет окантован белым, как и манжеты на рукавах.