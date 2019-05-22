"Интер" представил домашнюю форму на следующий сезон

"Интер" представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20. Презентацию формы провела женская команда нерадзурри.

Разрабатывая вид футболки "Интера" на следующий сезон, дизайнеры черпали вдохновение в ставшей классикой форме "Интера" образца сезона-1989/90, сообщается на официальном сайте клуба. На груди футболок, а именно на месте размещения рекламы титульного спонсора, появится вставка из диагональных полос черного и синего цветов, в то время как большая часть майки будет содержать привычный узор из вертикальных полос. V-образный воротник будет окантован белым, как и манжеты на рукавах.

Теги: Интер
Сегодня, 12:17
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