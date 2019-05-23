СМИ: Манджукич может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может стать игроком дортмундской "Боруссии", информирует Bild.

По данным издания, на его переходе настаивает консультант клуба Маттиас Заммер.

Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Атлетико". В апреле хорват подписал новый контракт с клубом. Соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года.
Теги: Манджукич Ювентус Боруссия
Сегодня, 10:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама