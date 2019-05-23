СМИ: Манджукич может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может стать игроком дортмундской "Боруссии", информирует Bild.По данным издания, на его переходе настаивает консультант клуба Маттиас Заммер.Манджукич перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Атлетико". В апреле хорват подписал новый контракт с клубом. Соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года.