Андре Силва может перейти в "Фенербахче"

Нападающий "Милана" Андре Силва, который проводил сезон в составе "Севильи" на правах аренды, может перебраться в Турцию.

Как сообщает Sporx, португалец не будет возвращаться в "Милан" и найдет себе новую команду.

Интерес к Силве проявляет "Фенербахче", который может взять игрока в аренду или выкупить его контракт полностью.
Теги: Силва Милан Фенербахче
Сегодня, 09:42
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