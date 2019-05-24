Андре Силва может перейти в "Фенербахче"

Нападающий "Милана" Андре Силва, который проводил сезон в составе "Севильи" на правах аренды, может перебраться в Турцию.Как сообщает Sporx, португалец не будет возвращаться в "Милан" и найдет себе новую команду.Интерес к Силве проявляет "Фенербахче", который может взять игрока в аренду или выкупить его контракт полностью.