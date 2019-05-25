Хавбек "Ювентуса": расисты - идиоты

Хавбек туринского "Ювентуса" Эмре Джан рассказал о том, что думает о расизме и влиянии технологий на образование.По словам футболиста, за все время, проведенное в Италии, он ни разу не сталкивался лично с проявлениями расизма."Конечно, мы часто слышим об этом. Я думаю, что это позор, ведь люди равны независимо от цвета кожи и волос. Те, кто проявляют расизм, — идиоты. Я не думаю, что такое случается только в Италии. Мне кажется, это происходит во всём мире. И все равно я считаю, что это страшный позор", - заявил футболист.Также Джан отметил пагубное влияние смартфонов на жизнь современных детей и их образование."Мне кажется, что образование вновь должно измениться. Дети должны лазить по деревьям и получать травмы во время игр. Я очень рад, что в мое время я мог уйти играть на улицу с друзьями в 10 утра, а вернуться домой, когда за окном уже темно. Это было самое прекрасное время в моей жизни", - цитирует Джана Goal.com.