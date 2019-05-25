Дрис Мертенс сообщил, что остается в "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс сообщил, что останется в команде на следующий сезон."Жаль, что мы проиграли. Мы хотели хорошо закончить сезон. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм. Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Гамшика по голам за "Наполи", - цитирует Мертенса официальный сайт клуба.