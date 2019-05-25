"Ювентус" согласовал контракт с тренером английского клуба

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри согласовал условия контракта с туринским "Ювентусом".

По информации Sportnews SNAI, руководству итальянской команды не удалось договориться с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что зарплата итальянского специалиста составит €7 млн.

Сарри тренирует "Челси" с 2018 года. Под его руководством клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 11:01
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