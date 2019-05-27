Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам сезона в чемпионате Италии занял четвертую строчку в списке бомбардиров.
Лучшим бомбардиром стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, забивший 26 голов. На второй позиции форвард "Аталанты" Дуван Сапата, забивший 23 гола. Третий – Кшиштоф Пёнтек, у которого 22 гола.
Лучшим бомбардиром стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, забивший 26 голов. На второй позиции форвард "Аталанты" Дуван Сапата, забивший 23 гола. Третий – Кшиштоф Пёнтек, у которого 22 гола.