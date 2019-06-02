Роналду приглашал Хамеса Родригеса в "Ювентус"

Нападающий "Ювентус" Криштиану Роналду хочет видеть в команде полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, который выступал в прошлом сезоне на правах аренды за "Баварию", сообщает Bild.

Сообщается, что португалец звонил колумбийскому футболисту и приглашал его в команду.

В прошлом сезоне Родригес провел за "Баварию" 28 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
Теги: Роналду Хамес Ювентус Ла Лига
Вчера, 23:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама