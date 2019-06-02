Роналду приглашал Хамеса Родригеса в "Ювентус"
Нападающий "Ювентус" Криштиану Роналду хочет видеть в команде полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, который выступал в прошлом сезоне на правах аренды за "Баварию", сообщает Bild.
Сообщается, что португалец звонил колумбийскому футболисту и приглашал его в команду.
В прошлом сезоне Родригес провел за "Баварию" 28 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
Сообщается, что португалец звонил колумбийскому футболисту и приглашал его в команду.
В прошлом сезоне Родригес провел за "Баварию" 28 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.