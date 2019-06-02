СМИ: Конте намерен сообщить Икарди, что не рассчитывает на него в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает Calciomercato, новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте намерен сообщить 26-летнему аргентинцу, что не рассчитывает на него.

Итальянский специалист рассчитывает приобрести форварда "Ромы" Эдина Джеко на замену Икарди. Конте не хочет повторения скандала с продлением контракта, который случился во время работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера". На Икарди претендуют "Ювентус" и "Атлетико".

"СЭ"
Теги: Конте Икарди Интер Серия А
Сегодня, 01:07
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