СМИ: Конте намерен сообщить Икарди, что не рассчитывает на него в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.Как утверждает Calciomercato, новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте намерен сообщить 26-летнему аргентинцу, что не рассчитывает на него.Итальянский специалист рассчитывает приобрести форварда "Ромы" Эдина Джеко на замену Икарди. Конте не хочет повторения скандала с продлением контракта, который случился во время работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера". На Икарди претендуют "Ювентус" и "Атлетико".