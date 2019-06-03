"Интер" сделал предложение "Роме" о покупке Джеко

"Интер" понизил цену "Ромы" по поводу перехода нападающего Эдина Джеко в миланский клуб.

Как сообщает Sky Sport Italia, "нерадзурри" заплатят за 33-летнего боснийца около €12 млн. Согласование трансфера может произойти уже на этой неделе.

Стоит отметить, что в приглашении нападающего в "Интер" настаивает новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

"Газета.ру"
Теги: Интер Рома Серия А Джеко
Сегодня, 00:50
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