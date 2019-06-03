"Ювентус" заинтересован в подписании Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Sky Sports, футболист сборной Англии в "Юве" заменил Жоау Канселу, который близок к переходу в "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне Киран Триппьер в прошлом сезоне провёл 27 матчей в чемпионате Англии и отдал четыре голевых паса.
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