"Ювентус" заинтересован в подписании Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может продолжить карьеру в "Ювентусе".Как сообщает Sky Sports, футболист сборной Англии в "Юве" заменил Жоау Канселу, который близок к переходу в "Манчестер Сити".В минувшем сезоне Киран Триппьер в прошлом сезоне провёл 27 матчей в чемпионате Англии и отдал четыре голевых паса.