Директор "Ювентуса" прокомментировал слухи о подписании Сарри и Погба

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи объявил, что руководство клуба не собирается форсировать сроки назначения главного тренера бьянконери.

Сообщалось, что "Юве" был близок к подписанию контракта с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри.

"Мы рассматриваем ряд тренеров. У клуба есть четкие идеи и взгляды, над воплощением которых мы работаем. У нас нет ограничения по времени на принятие решения", - заявил Паратичи.

Он также добавил, что "Ювентус" пытается собрать конкурентоспособную команду.

"Переход Поль Погба и Фиорентина Кьезы? У нас обязательно будет конкурентоспособная команда. По поводу трансферного рынка — мы ждем назначения нового тренера. Мы примем необходимые решения после его объявления", - цитируеь Паратичи Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Погба Ювентус Серия А
Сегодня, 03:17
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