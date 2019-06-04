Директор "Ювентуса" прокомментировал слухи о подписании Сарри и Погба
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи объявил, что руководство клуба не собирается форсировать сроки назначения главного тренера бьянконери.
Сообщалось, что "Юве" был близок к подписанию контракта с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри.
"Мы рассматриваем ряд тренеров. У клуба есть четкие идеи и взгляды, над воплощением которых мы работаем. У нас нет ограничения по времени на принятие решения", - заявил Паратичи.
Он также добавил, что "Ювентус" пытается собрать конкурентоспособную команду.
"Переход Поль Погба и Фиорентина Кьезы? У нас обязательно будет конкурентоспособная команда. По поводу трансферного рынка — мы ждем назначения нового тренера. Мы примем необходимые решения после его объявления", - цитируеь Паратичи Football Italia.
"Газета.ру"
Сообщалось, что "Юве" был близок к подписанию контракта с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри.
"Мы рассматриваем ряд тренеров. У клуба есть четкие идеи и взгляды, над воплощением которых мы работаем. У нас нет ограничения по времени на принятие решения", - заявил Паратичи.
Он также добавил, что "Ювентус" пытается собрать конкурентоспособную команду.
"Переход Поль Погба и Фиорентина Кьезы? У нас обязательно будет конкурентоспособная команда. По поводу трансферного рынка — мы ждем назначения нового тренера. Мы примем необходимые решения после его объявления", - цитируеь Паратичи Football Italia.
"Газета.ру"