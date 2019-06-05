Американский бизнесмен Рокко Коммиссо договорился о покупке "Фиорентины"

Американский бизнесмен Рокко Коммиссо купит "Фиорентину" за 170 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что сделка по приобретению будет завершена в ближайшее время.

Комиссо в данный момент владеет клубом "Нью-Йорк Космос", который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).
Теги: Фиорентина
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