Американский бизнесмен Рокко Коммиссо договорился о покупке "Фиорентины"
Американский бизнесмен Рокко Коммиссо купит "Фиорентину" за 170 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что сделка по приобретению будет завершена в ближайшее время.
Комиссо в данный момент владеет клубом "Нью-Йорк Космос", который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).
Отмечается, что сделка по приобретению будет завершена в ближайшее время.
Комиссо в данный момент владеет клубом "Нью-Йорк Космос", который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).