Американский бизнесмен Рокко Коммиссо договорился о покупке "Фиорентины"

Американский бизнесмен Рокко Коммиссо купит "Фиорентину" за 170 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.Отмечается, что сделка по приобретению будет завершена в ближайшее время.Комиссо в данный момент владеет клубом "Нью-Йорк Космос", который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).