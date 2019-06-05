Агент Тайсона не исключил переход бразильца в "Рому"

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в "Рому".

"Могу сказать, что сейчас мы не ведем никаких переговоров. Тайсон счастлив в "Шахтере", но ничего нельзя исключать. Он очень восхищается работой Пауло Фонсеки, и они хорошие друзья", - цитирует агента RomaPress.net.

Sport24.ru
Теги: Тайсон Шахтер Рома Серия А
Сегодня, 01:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама