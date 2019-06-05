Агент Тайсона не исключил переход бразильца в "Рому"

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в "Рому"."Могу сказать, что сейчас мы не ведем никаких переговоров. Тайсон счастлив в "Шахтере", но ничего нельзя исключать. Он очень восхищается работой Пауло Фонсеки, и они хорошие друзья", - цитирует агента RomaPress.net.