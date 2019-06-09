"Рома" ведет переговоры по ван де Беку
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает La Repubblica, "Рома" проявляет интерес к голландцу и уже вступила в переговоры с амстердамским клубом.
По данным источника, "Аякс" хочет выручить за ван де Бека 50 миллионов евро.
"СЭ"
Как сообщает La Repubblica, "Рома" проявляет интерес к голландцу и уже вступила в переговоры с амстердамским клубом.
По данным источника, "Аякс" хочет выручить за ван де Бека 50 миллионов евро.
"СЭ"