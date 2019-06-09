"Рома" ведет переговоры по ван де Беку

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.Как сообщает La Repubblica, "Рома" проявляет интерес к голландцу и уже вступила в переговоры с амстердамским клубом.По данным источника, "Аякс" хочет выручить за ван де Бека 50 миллионов евро.