"Рома" ведет переговоры по ван де Беку

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает La Repubblica, "Рома" проявляет интерес к голландцу и уже вступила в переговоры с амстердамским клубом.

По данным источника, "Аякс" хочет выручить за ван де Бека 50 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: ван де Бек Рома Серия А Аякс
Сегодня, 00:50
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