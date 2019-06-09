Фабиан Руис: надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис подвел итоги прошедшего сезона.

Неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии, а также не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив "Ливерпулю" по дополнительным показателям.

"Мы отлично выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне, победили фаворитов. Было действительно обидно не выйти лишь из-за разницы мячей. Думаю, что "Ливерпуль" заслужил победу за футбол, который они демонстрировали весь сезон. Надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе", - цитирует Руиса "Спорт-Экспресс" La Gazzetta dello Sport Руиса.
Теги: Руис Наполи
Сегодня, 10:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама