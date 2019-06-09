Фабиан Руис: надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе
Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис подвел итоги прошедшего сезона.
Неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии, а также не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив "Ливерпулю" по дополнительным показателям.
"Мы отлично выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне, победили фаворитов. Было действительно обидно не выйти лишь из-за разницы мячей. Думаю, что "Ливерпуль" заслужил победу за футбол, который они демонстрировали весь сезон. Надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе", - цитирует Руиса "Спорт-Экспресс" La Gazzetta dello Sport Руиса.
Неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии, а также не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, уступив "Ливерпулю" по дополнительным показателям.
"Мы отлично выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне, победили фаворитов. Было действительно обидно не выйти лишь из-за разницы мячей. Думаю, что "Ливерпуль" заслужил победу за футбол, который они демонстрировали весь сезон. Надеюсь, что в следующем году у нас будет немного больше удачи в Европе", - цитирует Руиса "Спорт-Экспресс" La Gazzetta dello Sport Руиса.