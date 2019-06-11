"Наполи" готов заплатить "Интеру" 70 млн евро за Икарди

Итальянские СМИ не сомневаются в том, что нападающий "Интера" Мауро Икарди не входит в планы руководства миланского клуба и покинет нерадзурри этим летом.

При этом в услугах 26-летнего аргентинца заинтересованы многие ведущие клубы Италии, в том числе "Рома" и "Наполи". По информации Gazzetta dello Sport, "Наполи" и "Интер" уже начали переговоры. Отмечается, что в миланском клубе попросили неаполитанцев включить в сделку по переходу Икарди полузащитника Петра Зелиньского либо хавбека Фабиана Руиса. Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил на это предложение отказом, но выступил со встречным предложением: "Наполи" готов заплатить 70 млн евро за трансфер Икарди, а самому игроку предложить контракт с зарплатой в 7 млн евро в год. При этом у Икарди будет возможность увеличить свой заработок по контракту до 9 млн евро: еще 2 млн евро в год будут предусмотрены в качестве всевозможных бонусов.

Sport24.ru
Теги: Наполи Интер Икарди
Сегодня, 14:57
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