Даниеле Де Росси перейдет в клуб MLS

Экс-хавбек итальянской "Ромы" Даниеле Де Росси планирует продолжить карьеру в высшей футбольной лиге США (MLS). Об этом сообщает ESPN.По информации источника, 35-летний итальянец принял предложение от "Лос-Анджелеса".Главной звездой американской команды является мексиканский форвард Карлос Вела.Де Росси выступал за "Рому" с начала своей профессиональной карьеры.