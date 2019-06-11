Даниеле Де Росси перейдет в клуб MLS

Экс-хавбек итальянской "Ромы" Даниеле Де Росси планирует продолжить карьеру в высшей футбольной лиге США (MLS). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 35-летний итальянец принял предложение от "Лос-Анджелеса".

Главной звездой американской команды является мексиканский форвард Карлос Вела.

Де Росси выступал за "Рому" с начала своей профессиональной карьеры.

"Газета.ру"
Теги: Де Росси Рома Серия А
Сегодня, 16:21
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