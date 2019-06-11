"Интер" хочет расстаться с Икарди

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди может покинуть команду ближайшим летним трансферным окном. Об этом сообщает Сalciomercato.com.

По информации итальянских СМИ, нападающий не входит в планы руководства клуба.

Также сообщается, что в игроке "нерадзурри" заинтересованы другие клубы Италии, например, "Рома" и "Наполи".

Так, Gazzetta dello Sport заявляет, что агенты клубов уже начали переговоры с футболистом.

Вместе с Икарди миланский клуб хочет избавиться и от хавбеков Петра Зелиньского или Фабиана Руиса, которых он предлагает добавить в трансфер 26-летнего аргентинца.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказался от полузащитников, однако сообщил, что готов выплатить за трансфер форварда €70 млн, а для самого Икарди оформить контракт с ежегодным окладом в €7 млн плюс бонусы.

В завершившемся сезоне футболист лишился капитанской повязки и не выходил на поле в течение шести месяцев по неизвестным причинам.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Интер Серия А
Сегодня, 16:38
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