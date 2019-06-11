"Интер" хочет расстаться с Икарди

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди может покинуть команду ближайшим летним трансферным окном. Об этом сообщает Сalciomercato.com.По информации итальянских СМИ, нападающий не входит в планы руководства клуба.Также сообщается, что в игроке "нерадзурри" заинтересованы другие клубы Италии, например, "Рома" и "Наполи".Так, Gazzetta dello Sport заявляет, что агенты клубов уже начали переговоры с футболистом.Вместе с Икарди миланский клуб хочет избавиться и от хавбеков Петра Зелиньского или Фабиана Руиса, которых он предлагает добавить в трансфер 26-летнего аргентинца.Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказался от полузащитников, однако сообщил, что готов выплатить за трансфер форварда €70 млн, а для самого Икарди оформить контракт с ежегодным окладом в €7 млн плюс бонусы.В завершившемся сезоне футболист лишился капитанской повязки и не выходил на поле в течение шести месяцев по неизвестным причинам.