Миралем Пьянич остается в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич сообщил, что продолжит свою карьеру в туринским клубе и в следующем сезоне.

"Мой контракт действует еще четыре года. Я полностью спокоен. Меня любят в клубе, а я люблю клуб. Я счастлив", - цитирует Пьянича Tuttomercatoweb.

В минувшем сезоне босниец провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.
Теги: Пьянич Ювентус
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