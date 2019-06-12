Игрок "Кальяри" анонсировал свое соглашение с клубом через мессенджер

Хавбек итальянского "Кальяри" Лука Чигарини собирается продлить контракт с клубом.

Предыдущее соглашение игрока с итальянцами истекает 30 июня.

Это событие было анонсировано президентом "островитян" Томазо Джулини. Он опубликовал в твиттере скришот переписки с игроком в мессенджере.

— Договор в силе?

— Да!

— Отлично! Чига, мы теперь в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.

— Спасибо, през! Начало уже положено.

— Жду тебя на подписании контракта.

"Дело сделано", — подписал президент скриншот диалога.

[media=https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584/photo/1]

"Газета.ру"
Теги: Кальяри Серия А
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