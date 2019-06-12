Игрок "Кальяри" анонсировал свое соглашение с клубом через мессенджер

Хавбек итальянского "Кальяри" Лука Чигарини собирается продлить контракт с клубом.Предыдущее соглашение игрока с итальянцами истекает 30 июня.Это событие было анонсировано президентом "островитян" Томазо Джулини. Он опубликовал в твиттере скришот переписки с игроком в мессенджере.— Да!— Спасибо, през! Начало уже положено."Дело сделано", — подписал президент скриншот диалога.[media=https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584/photo/1]