Игрок "Кальяри" анонсировал свое соглашение с клубом через мессенджер
Хавбек итальянского "Кальяри" Лука Чигарини собирается продлить контракт с клубом.
Предыдущее соглашение игрока с итальянцами истекает 30 июня.
Это событие было анонсировано президентом "островитян" Томазо Джулини. Он опубликовал в твиттере скришот переписки с игроком в мессенджере.
— Договор в силе?
— Да!
— Отлично! Чига, мы теперь в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.
— Спасибо, през! Начало уже положено.
— Жду тебя на подписании контракта.
"Дело сделано", — подписал президент скриншот диалога.
[media=https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584/photo/1]
"Газета.ру"
Предыдущее соглашение игрока с итальянцами истекает 30 июня.
Это событие было анонсировано президентом "островитян" Томазо Джулини. Он опубликовал в твиттере скришот переписки с игроком в мессенджере.
— Договор в силе?
— Да!
— Отлично! Чига, мы теперь в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.
— Спасибо, през! Начало уже положено.
— Жду тебя на подписании контракта.
"Дело сделано", — подписал президент скриншот диалога.
[media=https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584/photo/1]
"Газета.ру"