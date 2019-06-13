Жена Мертенса не отпустила форварда "Наполи" в Китай

Супруга форварда неаполитанского "Наполи" Дриса Мертенса Катрин Керкхофс не отпустила футболиста в Китай. Об этом сообщает Tuttonapoli.

Бельгиец ожидал трансфера в один из китайских клубов.

"Помню, как Дрис сказал мне, что, после жертвы в виде одного или двух сезонов в Китае даже наши внуки будут обеспечены. Но я знаю, что в Китае мы не будем счастливы. Понимаете, нам нужна социальная жизнь, нам нравится солнце и пейзажи. Год длинный и все может испортиться. Я ничего не имею против тех, кто принимает подобные предложения. Просто я, к счастью, заставила Дриса задуматься", - цитирует Керкхофс источник.

"Газета.ру"
Теги: Мертенс Наполи Серия А
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