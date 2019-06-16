Франческо Тотти покинет "Рому" после 30 лет пребывания в клубе

Технический директор "Ромы" Франческо Тотти принял решение покинуть клуб, утверждает Sky Sport Italia.По данным источника, завтра экс-футболист проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём решении. Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в "Роме".