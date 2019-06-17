Маурицио Сарри обошелся "Ювентусу" в 1 миллион евро

"Ювентус" заплатил за Маурицио Сарри всего лишь 1 миллион евро, утверждает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Сарри обойдется "Ювентусу" в 6 миллионов евро, однако итальянская пресса считает, что клубы сошлись на значительно меньшей сумме. Ключевым фактором возвращения экс-тренера "Наполи" в Италию стало его желание снова работать в серии А.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сарри Ювентус
Сегодня, 15:30
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