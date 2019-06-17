"Рома": мы разочарованы решением Тотти покинуть клуб

"Рома" прокомментировала решение Франческо Тотти покинуть клуб.

Тотти был капитаном команды, в 2017 году он закончил футбольную карьеру, но остался в структуре клуба.

"Наш клуб крайне разочарован решением Франческо Тотти покинуть клуб и не принять предложение стать техническим директором. Мы открыли для него эту вакансию после ухода Мончи и ждали его ответа. Мы считаем, что Франческо была предложена достойная позиция одного из ведущих членов руководства. Эта должность требовала бы от него преданности и самоотдачи.

Мы были готовы проявить спокойствие в ситуации с Франческо и помочь ему совершить переход из статуса отличного футболиста в роль отличного менеджера. Мы предложили ему позицию технического директора, поскольку считали, что он сможет профессионально вырасти на этой должности", — сказано в официальном заявлении.

Сам Тотти на пресс-конференции отметил, что не видит смысла в своем дальнейшем пребывании в команде.

"Газета.ру"
Теги: Тотти Рома
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